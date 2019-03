Isolatie vat vuur na dakwerken bij meubelfabriek Meubar Siebe De Voogt

12 maart 2019

15u07 0 Zedelgem In de meubelfabriek Meubar in Aartrijke is dinsdagmiddag even voor 12 uur brand uitgebroken. Isolatie op een bijgebouw vatte vuur.

Dakwerkers waren een ganse voormiddag in de weer geweest met het plaatsen van dakisolatie op een bijgebouw van de meubelfabrikant langs de Industriestraat in Aartrijke. Ze waren op de terugweg, toen arbeiders van de fabriek rook opmerkten ter hoogte van de ventilatie-installatie. De brandweer van Torhout snelde ter plaatse en stelde vast dat een stuk isolatie op het dak vuur had gevat. Ze hadden de situatie snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef.