Inzittende gewond 23 januari 2018

In de Pierlapont in Zedelgem heeft een 30-jarige bestuurster uit Zedelgem zondagmorgen om 5.45 uur met haar Opel een geparkeerde wagen aangereden. De Peugeot kwam door de klap terecht tegen een andere wagen die op de oprit voor een woning geparkeerd stond. Een 40-jarige Zedelgemnaar, die als passagier in de Opel zat, raakte bij het ongeval lichtgewond. (SDVO)