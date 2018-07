Inbrekers viseren appartementen 10 juli 2018

In de Groenestraat in Zedelgem braken dieven vrijdagnamiddag binnen in een appartementsgebouw. Ze kregen in de inkomhal eerst de algemene toegangsdeur open en forceerden daarna de voordeur van een appartement. De inbrekers doorzochten verschillende kamers in het appartement en gingen aan de haal met onder meer juwelen.





Ook in deelgemeente Loppem werd vrijdagnacht een appartementencomplex geviseerd in de Schaakstraat. De daders probeerden er de toegangsdeuren van drie woonblokken te forceren, maar geraakten niet binnen.





De politie van Het Houtsche is een onderzoek gestart, maar van de daders is voorlopig nog geen spoor. (SDVO)