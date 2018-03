Inbrekers stelen opbrengst viooltjesverkoop WELLICHT ZELFDE DADERS MAKEN OOK 4.000 EURO AAN IPADS BUIT IN 'DE LEEUW' SIEBE DE VOOGT

22 maart 2018

02u56 0 Zedelgem Basisscholen De Glimlach en De Leeuw hebben dinsdagnacht inbrekers over de vloer gekregen. In de eerste school braken de daders de kluis open en gingen aan de haal met 600 euro. "Als klein schooltje kunnen we dit missen als kiespijn", zegt directeur Corry Devinck. In De Leeuw bedraagt de buit 4.000 euro aan iPads.

De vaste buschauffeur van basisschool De Glimlach ontdekte de inbraak gisterenmorgen, toen hij naar dagelijkse gewoonte als eerste aankwam bij de schoolgebouwen langs de Sint-Elooistraat in Zedelgem. "Hij zag meteen dat de toegangsdeur naar het klassengebouw geforceerd was", vertelt directeur Corry Devinck. "De klassen bleven gelukkig gespaard, maar in mijn bureau werd alles overhoop gehaald. De kasten werden uit de schuiven getrokken en alle lades werden doorzocht. Raar maar waar bleef mijn computer onaangeroerd. Ik vermoed dat de dieven enkel op zoek waren naar de sleutel van de kluis." Die vonden de inbrekers uiteindelijk niet, dus rukten ze een zware kluis in een aanpalend lokaal van de muur en braken het gevaarte met brute kracht open.





Uiteindelijk namen ze de vlucht met 600 euro aan cash geld. "De opbrengst van een viooltjesverkoop die we onlangs organiseerden", zucht de directeur.





"Op de rapportavond dinsdag verkochten we de laatste bloemetjes. Het geld zou verdeeld worden onder de verschillende leerkrachten die er zaken zouden kunnen mee aankopen voor in hun klasje.





We zouden het donderdag op onze rekening storten. Het lijkt erop alsof de inbrekers daarvan op de hoogte waren. Anderzijds zetten we het de voorbije weken ook wel op onze schoolwebsite om een zo breed mogelijk publiek te bereiken." Voor basisschool De Glimlach is het de eerste keer dat ze inbrekers over de vloer krijgen. "Enkele jaren geleden hadden we wel wat last met jongeren die tijdens de zomervakantie beschadigingen aanbrachten, maar die problemen zijn voorbij nadat de politie meer kwam patrouilleren. Een echte inbraak is de eerste keer. We kunnen dit als klein schooltje wel missen als kiespijn."





Even verderop sloegen wellicht dezelfde daders ook toe in basisschool De Leeuw. Daar was de schade zo mogelijk nog groter. "Hier braken ze een raam aan de zijkant open en forceerden ze ook een binnendeur", zegt Ann Stael van scholengroep Sint-Rembert. "Verschillende klassen werden overhoop gehaald. De daders maakten uiteindelijk zo'n 4.000 euro aan iPads buit."





De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar de inbraken. Het labo kwam gisterenvoormiddag al ter plaatse om te zoeken naar sporen.