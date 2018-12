Inbrekers stelen juwelen uit woning Siebe De Voogt

06 december 2018

16u54

In de Guido Gezellelaan in Loppem werd woensdagnamiddag ingebroken in een woning. De dieven drongen tussen 13.15 en 18.15 uur op ongekende wijze binnen in het huis en doorzochten alle kamers. Ze namen de vlucht met onder andere juwelen. De politie Het Houtsche ging ter plaatse de nodige vaststellingen doen en is een onderzoek gestart. Van de daders is voorlopig geen spoor.