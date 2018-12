Inbrekers slaan toe: geld en juwelen gestolen BBO

27 december 2018

18u59 0 Zedelgem In Zedelgem werd op zondag 23 december twee keer ingebroken in een woning. Er werden juwelen en cash geld gestolen.

De eerste melding kwam zondag rond 18 uur uit de Kattestraat. Inbrekers hadden een vensterraam geforceerd en raakten via die weg naar binnen. Volgens de lokale politie Het Houtsche werd de woning doorzocht en gingen de inbrekers aan de haal met juwelen. De bewoners waren tussen 12 uur en 18 uur afwezig.

Rond 21.45 uur kwam een tweede melding van een inbraak binnen, dit keer in de Torhoutsesteenweg. Volgens de politie begaven de inbrekers zich vermoedelijk via een weiland in de achtertuin om vervolgens de achterdeur open te breken. Ook daar werd de woning volledig doorzocht. De buit betrof cash geld. De bewoners waren tussen 17 uur en 21.45 uur afwezig.

Een dag later, op kerstavond, werd ook ingebroken in een woning in de Woestendreef bij Waardamme, enkele kilometers verderop. Tussen 18 en 19 uur klommen de daders op het terras van de eerste verdieping, met behulp van een ladder die ze in het tuinhuis vonden. Het raam van de badkamer werd geforceerd en de dieven doorzochten verschillende kasten. Ze ontvreemdden een som cash geld. De politie is een onderzoek gestart en vorderde het labo voor een sporenonderzoek.