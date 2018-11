Inbreker aan de haal met juwelen 22 november 2018

In het Hazenpad in Zedelgem hebben dieven dinsdagnamiddag tussen 14 en 19.30 uur ingebroken in een woning. De daders doorzochten alle kamers en gingen aan de haal met cash geld en juwelen. De politie Het Houtsche ging ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en is een onderzoek gestart. Van de daders is vooralsnog geen spoor. (SDVO)