Inbraak in jeugdlokaal 06 juli 2018

In de Albert Van Caloenstraat werd de voorbije week ingebroken in een jeugdlokaal naast de Strooien Hane. De daders stampten de deur open en gingen aan de haal met computermateriaal. Pas woensdagmiddag werd de inbraak ontdekt en deed de verantwoordelijke aangifte bij de politie . Die stelde een proces-verbaal op en is en onderzoek gestart. (SDVO)