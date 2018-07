Inbraak in cafetaria De Bosserij 17 juli 2018

In de Acaciastraat in Veldegem is ingebroken in de cafetaria van sporthal De Bosserij. De daders forceerden vrijdag de deur en gingen aan de haal met onder meer een laptop.





De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart, maar van de daders is voorlopig geen spoor. (SDVO)