Inbraak in bestelwagen 24 februari 2018

In de Snellegemsestraat in Zedelgem is donderdag ingebroken in een bestelwagen die op de oprit van een woning geparkeerd stond. De inbrekers forceerden de achterdeur en gingen aan de haal met een klopboormachine, een lader en twee batterijen. (SDVO)