In half jaar 5 keer onder invloed achter het stuur: 14 maanden rijverbod en Opel Corsa verbeurd verklaard Siebe De Voogt

11 december 2018

15u18 0 Zedelgem Een 56-jarige bestuurder uit Zedelgem heeft in de Brugse politierechtbank in drie verschillende dossiers in totaal 14 maanden rijverbod gekregen. Politierechter Peter Vandamme verklaarde ook zijn Opel Corsa verbeurd.

D.G. werd het afgelopen jaar liefst vijf keer onder invloed van alcohol betrapt achter het stuur van z’n wagen. Op 2 april trof de politie hem in de Koningin Astridstraat in Veldegem dronken aan in z’n wagen, die hij pal op de rijbaan had geparkeerd. G. bleek 1,95 promille alcohol in z’n bloed te hebben. Op 21 mei reed hij rond 14 uur een geparkeerde wagen aan in Zedelgem. G. nam de vlucht en reed twee uur later een andere wagen aan die stond te wachten voor het rode licht in de Sint-Michielsestraat in Oostkamp. Ditmaal had de vijftiger 2,3 promille op. Zijn rijbewijs werd ingetrokken, maar amper een dag later trof de politie hem opnieuw aan achter het stuur met 0,76 promille in z’n bloed. “De man wilde z’n hondje ophalen in het Blauwe Kruis, maar hield geen rekening met z’n rijverbod”, sprak de procureur. De laatste feiten dateren van 10 en 11 september. Op die eerste datum zette de politie D.G. langs de kant in de Torhoutsestraat in Zedelgem. De ademtest wees uit dat de Zedelgemnaar 2,12 promille in z’n bloed had. Opnieuw werd z’n rijbewijs onmiddellijk ingetrokken, maar een dag later reed G. toch opnieuw dronken rond.

Blanco strafblad

Opvallend genoeg had de man tot dinsdagmorgen nog een blanco strafblad. “Hij stortte compleet in elkaar, toen één van z’n ouders stierf”, pleitte z’n advocate. “Hij heeft zich op de alcohol gestort, maar kan er helemaal niet tegen. Na twee of drie pintjes is hij meestal dronken.” D.G. werd intussen gecolloqueerd en wordt behandeld in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem. De politierechter legde hem voor alle feiten samen in totaal 14 maanden rijverbod op en 11.200 euro boete. Daarvan moet hij 7.200 euro effectief betalen. Bovendien werd G. levenslang ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn Opel Corsa verklaarde de politierechter verbeurd.