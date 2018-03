IIskoud, maar gezellig carnaval BART HUYSENTRUYT

19 maart 2018

10u51 5

In het centrum van Veldegem ging zondagmiddag de laatste carnavalsstoet in onze regio uit. Dat gebeurde in ijskoude, maar droge en soms zelfs zonnige omstandigheden. "Met in totaal 35 wagens zat de stoet helemaal vol. We hebben zelfs groepen moeten weigeren", zegt Roland Vandenbon, hoofd van de organiserende Orde van de Stropers. Vier jaar moest de stoet het zonder prins of prinses stellen, maar de 56ste editie werd aangevoerd door prins Jonas Carlier. "Prins Jonas is een godsgeschenk. Het bewijst dat carnaval weer gesmaakt wordt door jongeren", stelt Vandenbon.