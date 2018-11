Hospitality Award voor Ter Leepe 30 november 2018

Sterrenzaak en feestzaal Ter Leepe in Zedelgem is tijdens de Hospitality Awards in Antwerpen bekroond met de prijs voor de gastronomie. Tijdens die avond worden horecagelegenheden in de bloemetjes gezet.





In onze regio was er ook al een prijs voor Hotel De Castillion in Brugge. Ter Leepe is het restaurant van chef Kristof Marranes. "Het is een fantastisch jaar, want we behouden ook onze score van 16 op 20 in de gids van Gault&Millau én onze Michelinster. Deze award betekent toch wel iets. De Hospitality Awards zijn de Oscars van de horeca in ons land. Onze keuken, service en gastvrijheid worden geroemd."





(BHT)