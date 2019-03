Groen en sp.a verbolgen: “Cordon sanitaire in politieraad is verbroken” BHT

31 maart 2019

14u46 0 Zedelgem Tijdens het verkiezen en de aanstelling van de mandaten binnen de politieraad is met steun van de Zedelgemse meerderheid (CD&V/Nieuw) het Vlaams Belang in de politieraad gestemd.

Oppositiepartijen Groen en sp.a reageren verbolgen. “Blijkbaar vindt de CD&V-Nieuw-meerderheid dat een ranzige en ronduit racistische partij geschikt is om mee te beslissen in een democratisch samengestelde politieraad”, zegt Groen-voorzitter Ivan Lahousse. “Dit is echt een regelrechte inbreuk tegen het cordon sanitaire en ook een woordbreuk tegenover onze eigen vertegenwoordiger in de politieraad. We gaan onze verontwaardiging kenbaar maken aan de hogere besturen.”