Goed nieuws: De Pasterelle 6 maanden na blikseminslag weer open Bart Huysentruyt

05 december 2018

20u05 0

Het dienstencentrum De Pasterelle in de Ieperweg in Loppem is sinds een paar dagen weer open. Op zondag 27 mei van dit jaar sloeg de bliksem er in. Het gebouw liep veel schade op waardoor het verschillende maanden onbruikbaar was en de gemeente het lokaal dienstencentrum moest sluiten voor het publiek. “We zijn heel blij dat alle herstellings- en vernieuwingswerken afgerond zijn en we De Pasterelle opnieuw kunnen openstellen voor onze dienstverlening aan de burger”, zegt OCMW-voorzitter Ann Devriendt (CD&V-NW). “Tijdens de maand december krijgt elke bezoeker een gratis tas koffie aangeboden om deze heropening te vieren.” Het dak van De Pasterelle is volledig vernieuwd, maar ook de elektriciteitsvoorzieningen en het veranda dak glas moesten volledig hersteld worden. Op de eerste verdieping zijn nieuwe vloeren en plafonds geplaatst. In De Pasterelle kan je iedere middag terecht voor een warme maaltijd. Daarvoor moet je wel de dag voordien reserveren. Ook de cafetaria is terug open en de lokalen kunnen gehuurd worden. Het wassalon is in gebruik en je kan er ook terug terecht om een douche te nemen.