Gemeente ondertekent charter 'Vredesbomen voor de toekomst' 29 november 2018

Het gemeentebestuur ondertekende zopas het charter 'Vredesbomen voor de toekomst'. De actie is een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Agentschap Onroerend Erfgoed. De gemeente liet een vredesboom aanplanten op het Brivabaplein. De eik staaat symbool voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. "Door het ondertekenen van het charter zal deze boom met hoge symbolische waarde de nodige aandacht krijgen om uit te groeien tot een volwaardige en levenskrachtige boom, die ook in de verre toekomst zichtbaar en van grote betekenis zal blijven" zegt schepen van Milieu Arnold Naessens (CD&V-NW). "Zo is de locatie van de boom, die nooit plaats zal moeten ruimen voor bouw of infrastructuurwerken, ook een engagement van duurzaamheid." (BHT)