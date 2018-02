Geldboete voor vrouw die cannabis teelde, terwijl ze uitkering kreeg 15 februari 2018

Een 53-jarige vrouw uit Zedelgem heeft een geldboete van 3.600 euro gekregen omdat ze vijf jaar lang onterecht een ziekte-uitkering genoot.





In de zomer van 2009 werd D. F. arbeidsongeschikt verklaard. Terwijl ze een uitkering kreeg, begon de vrouw 2 jaar later 30 cannabisplanten in haar tuinhuis. Ze kreeg daarvoor in 2015 al 150 uren werkstraf. "Als ze drugs kon telen, kon ze ook daadwerkelijk werken", stelde de arbeidsauditeur. "Ze had moeten aangeven dat ze genezen was. Bovendien werkte ze sinds juni 2013 zo'n 4 à 5 keer maand als escorte." In totaal zou D.F. op die manier onterecht voor 64.000 aan ziekte-uitkeringen uitbetaald hebben gekregen. Of ze dat volledige bedrag moet terugbetalen, is nog niet duidelijk. (SDVO)