Frank Valentino stelt nieuwe single en clip voor 04 april 2018

02u34 0

Mooi volk in de Cityscoop in Roeselare. Frank Valentino uit Loppem stelde er zijn nieuwe single en de bijhorende clip voor. Heel wat collega's uit de Vlaamse showbizz zoals Johan Stolz, Michael Lanzo en Paul Bruna wilden dit niet missen. "We kozen voor de Cityscoop omdat we de videoclip willen voorstellen op groot digitaal scherm", vertelt Frank, die na enkele jaren in het buitenland z'n plekje op de Vlaamse podia aan het heroveren is. Die clip heeft duidelijke Hollywoodallures en kan je bekijken op www.frankvalentino.com. Gelijktijdig kondigde de zanger aan dat hij opnieuw de hort opgaat met een liveband. "Ik hoop dan ook dat iedereen m'n nieuwe single 'Sterker dan ooit' niet alleen vaak zal horen op tv en radio, maar ook vanop het podium."





(CDR)