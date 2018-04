Fietsster (66) kritiek na aanrijding truck 18 april 2018

Een 66-jarige vrouw uit Veldegem is maandagavond in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis na een zwaar ongeval met haar elektrische fiets. G.C. reed op het dubbele fietspad langs de Torhoutsesteenweg, toen een vrachtwagen vanuit de Remi Claeysstraat de baan wilde dwarsen. De 39-jarige trucker merkte haar veel te laat op. De fietsster werd gegrepen door de vrachtwagen en liep zware verwondingen op aan haar benen. Ze werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge, waar ze in de loop van de nacht al een operatie onderging. Gisteren was het levensgevaar bij G.C. geweken. De vrouw staat wel nog een lange revalidatie te wachten. Het parket van Brugge stelde na het ongeval geen verkeersdeskundige aan. De trucker zal zich later wellicht nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden. (SDVO)