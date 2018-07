Fietser aangereden 27 juli 2018

In de Brugsestraat in Aartrijke kwam het gisterenmiddag op het middaguur tot een aanrijding tussen een bestelwagen Fiat Scudo en een fietser. De 53-jarige bestelwagenchauffeur en de 38-jarige fietser kwamen met elkaar in botsing. Die laatste moest met lichte verwondingen overgebracht worden naar het ziekenhuis.





(JHM)