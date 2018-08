Fietser aangereden 04 augustus 2018

Een 80-jarige man uit Zedelgem is gisteren rond 9.30 uur afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij op zijn fiets werd aangereden in de Berkenhagestraat. Een 60-jarige automobilist sloeg de straat in en had de fietser niet opgemerkt. De tachtiger kwam ten val, maar liep slechts lichte verwondingen op. (MMB)