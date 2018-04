Fietser aangereden 19 april 2018

In de Zeeweg Noord in Aartrijke werd dinsdagavond om 18.15 uur een 37-jarige fietser uit Oostende aangereden door een Mercedes C200.





De 69-jarige bestuurder uit Ichtegem merkte de dertiger te laat op op het kruispunt met de Eernegemsestraat. De fietser kwam ten val en werd lichtgewond naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout gebracht. (SDVO)