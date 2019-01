Fietser (47) gewond na aanrijding in bocht langs Rolleweg Siebe De Voogt

08 januari 2019

In de Rolleweg in Loppem is maandagnamiddag een 47-jarige man uit Zedelgem aangereden op zijn fiets. Een 18-jarig meisje kwam omstreeks 15.30 uur met haar Opel Corsa uit de richting van de Torhoutsesteenweg gereden. In een linkse bocht reed ze de Zedelgemnaar aan, die uit de tegenovergestelde richting kwam gereden. De man kwam ten val en kwam er uiteindelijk vanaf met lichte verwondingen.