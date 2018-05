Fietser (33) aangereden 09 mei 2018

In de Groenestraat in Zedelgem werd gisterenmorgen even voor 8 uur een 33-jarige fietser uit Zedelgem aangereden door een wagen. De 50-jarige bestuurder uit Zedelgem merkte de dertiger te laat op, toen hij de Marsiebuikstraat wilde inslaan. Zijn zicht werd wellicht belemmerd door een geparkeerde vrachtwagen. De fietser kwam met de schrik vrij. (SDVO)