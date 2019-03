Fietsbieb zoekt nieuw onderkomen: “Gebouw wordt verkocht” Bart Huysentruyt

02 maart 2019

Zedelgem De fietsbieb van Zedelgem zoekt een nieuw onderkomen. Hun huidige gebouw wordt verkocht.

Sinds een jaar is de fietsbieb gevestigd in de oude CM-kantoren van Loppem. “We gingen hier als een speer van start”, zegt Wouter Vlaemynck. “In bijna een jaar tijd konden we al 63 kinderfietsen verhuren. De locatie was uitstekend, maar die moeten we nu verlaten.” De fietsbieb verhuurt aan een kleine prijs kinder- en grote fietsen. Voor een vast bedrag per jaar kan je er een fiets huren. Het systeem is vooral interessant voor gezinnen. Jonge kinderen die nog niet goed overweg kunnen met een grotere fiets, kunnen via de fietsbieb een tweewieler naar eigen kunnen huren.

De fietsbieb lanceert een oproep, want ze hebben nog geen locatie op het oog. Je kan er elke zaterdag om 10 uur terecht.