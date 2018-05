Extra toilet voor mindervaliden in Merkenveld 15 mei 2018

Het Hopper-domein Merkenveld beschikt sinds kort over een nieuw sanitair blok. Het verblijf vernieuwde vorig jaar al een groot deel van zijn domein. "Wie bij ons kampeert, maakt gebruik van het sanitair blok bij de terreinen. Nu personen met een beperking ook kunnen kamperen bij ons, is het logisch dat we ook de sanitaire voorzieningen aanpasten om deze mensen zo nog extra comfort te bieden", zegt Ward Vervaecke. "Hierdoor verliezen ze niet telkens tijd omdat ze tot aan het hoofdgebouw moeten geraken." Er kwam een toilet voor mindervaliden bij. In het gebouw staat ook een koelkastenruimte. Later komt er een buitenkeuken bij. Vrijwilligers hielpen mee om het gebouw te realiseren. (BHT)