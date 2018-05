Ellen Goes meteen op 3 bij CD&V-Nieuw 05 mei 2018

De kartellijst CD&V-Nieuw in Zedelgem, al drie legislaturen de meerderheidspartij, is volledig. De meest opvallende naam in de rij van 27 kandidaten is die van Ellen Goes op plaats drie.





De jongerenvoorzitter van CD&V-Zedelgem krijgt zo meteen een plek tussen de gevestigde waarden. Huidig burgemeester Annick Vermeulen (Nieuw) trekt de lijst, gevolgd door CD&V-kopman Arnold Naessens. Andere topplaatsen zijn er voor schepenen Ann Devriendt, Geert Verhegge en Jurgen Dehaemers.





Lijstduwer is schepen van Openbare Werken Peter Haesaert. CD&V-Nieuw trekt met 13 nieuwe gezichten naar de kiezer, waaronder varkensboer Bart Vergote uit Aartrijke. Hij kwam onlangs nog op voor zijn stiel in het VTM-programma Cathérine. (BHT)