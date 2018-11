Einde van tijdperk: Superia gaat dicht WERKNEMERS ZIJN GESCHROKKEN, MAAR WISTEN DAT ER IETS OP TIL WAS BART HUYSENTRUYT

29 november 2018

02u22 0 Zedelgem Werknemers en vakbonden van Superia, een bedrijf dat al zes decennia radiatoren maakt, reageren geschrokken nadat het bedrijf gisteren aankondigde zijn vestiging in Zedelgem te sluiten. Alle productie van radiatoren verhuist tegen juli 2019 naar buurlanden. "We wisten dat er iets op til was, maar niet dat het zo drastisch zou zijn", zegt werknemer Nico Eeckeloo.

Superia met haar site langs de Remi Claeysstraat in Zedelgem maakt deel uit van de groep Vasco, dat eerder dit jaar werd overgenomen door de Zwitserse bouwgroep Arbonia. De naam klinkt als een klok in de regio. Superia is meer bekend als merk van bromfietsen, een voortvloeisel uit het nog legendarischere Flandria. In de jaren zestig werd de productie van bromfietsen gecombineerd met het produceren van radiatoren en verwarmingsketels. In haar topperiode stelde Superia 800 mensen tewerk. Nu is dat nog slechts een tiende. "De tijdelijke werkloosheid was de laatste tijd al opgetrokken", zegt topman Patrick Nijs van Vasco Group. "We hoorden ook al dat de productie zou verhuizen naar Nederland en Duitsland. Nu is het definitief." Volgens Nijs is er steeds minder vraag naar paneelradiatoren. "Huizen zijn steeds beter geïsoleerd en klanten kiezen vaker voor vloerverwarming. Zedelgem was de kleinste fabriek binnen de groep."





Drastische beslissing

Bij het personeel en de vakbonden wordt vol ongeloof gereageerd, ook al wisten heel veel mensen dat het slecht ging. Er is een totale capacititeit van 4,5 miljoen radiatoren, maar het bedrijf produceert op dit moment maar 600.000 stuks. "We wisten dat er iets kwam, maar dit is wel heel drastisch", zeggen Henk Deprez van ABVV Metaal en Hans Desmet van ACV-CSC Metea. "Er is al een stuk verhuisd. Volgend jaar volgt de rest. Er werden ook geen investeringen meer gedaan en veel werknemers waren tijdelijk werkloos. Hoe dan ook was het bedrijf een gevestigde waarde in de streek."





Het nieuws sloeg gisteren in als een bom. Daardoor werd er niet gewerkt. "We gaan nu de informatieronde opstarten in het kader van de Wet-Renault en proberen een goed akkoord uit de brand te slepen voor ons personeel hier", zegt Henk Deprez. "We plannen geen acties."





Ontmanteling site

De enkele personeelsleden die gisteren aan de poort stonden, reageren ontgoocheld. "Ik ben een vijftiger en werk hier twaalf jaar", zegt Franky Vandaele. "Wat zal de toekomst brengen? Ik weet het niet, want ik heb hier altijd graag gewerkt." Nico Eeckeloo zag de bui al hangen. "Ik heb de laatste tijd vaker gestempeld dan me lief was. Toch komt zo'n nieuws hard aan. Er zijn twee koppels die hier hun kost verdienen. Voor die mensen is dit een ramp." Tegen november 2019 moet de site volledig ontmanteld zijn.