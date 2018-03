Eerste van 50 bedrijven in nieuwe industriezone TIEN JAAR NA KEUZE VOOR ROESELAARSEWEG START AANLEG WEGEN BART HUYSENTRUYT

24 maart 2018

02u41 0 Zedelgem Reclamebedrijf Publiprint, 25 jaar een gevestigde waarde op het industrieterrein De Leeuw in Zedelgem, zit in een gloednieuw gebouw langs de Roeselaarseweg in Torhout. De zaak, die voortaan Signz heet, is de eerste van vijftig firma's op het nieuwe bedrijventerrein.

Publiprint moest zes jaar wachten om de aangekochte gebouwen te kunnen inrichten. "Maar we zijn heel gelukkig nu we hier eindelijk zijn", zegt zaakvoerder Geert Van Hollebeke. "Onze oppervlakte is verviervoudigd tot 3.000 vierkante meter. We hebben kantoren op de eerste verdieping, printers, een zeefmachine en veel stockageruimte op het gelijkvloers. Ook ons personeelsbestand is de jongste jaren mee gegroeid: van 5 naar 20 mensen. Zedelgem werd echt wel te klein voor ons", stelt Van Hollebeke. "Ik ben dit bedrijf in 1989 op mijn slaapkamer bij mijn ouders gestart. Toen de eerste klanten kwamen, moesten ze op de trap naar mijn kamer om de opdracht te bespreken. Nu hebben we klanten over het hele land."





Tegelijk heeft het bedrijf de naam deze week veranderd in Signz. "Omdat we niet alleen meer een printbedrijf zijn", legt Van Hollebeke uit. "Het digitale luik heeft meer aan belang gewonnen. We plaatsen steeds vaker schermen voor bedrijven." De zaak staat verder bekend om haar grote prints op spandoeken, maar ook belettering van auto's of immoborden. Zelfs hele salons worden bedrukt.





Windmolens

Signz is het eerste bedrijf op de nieuwe industriezone in Torhout. De komende maanden worden de vroegere landbouwgronden tussen de spoorlijn Brugge-Kortrijk en de Roeselaarseweg ingericht als lokaal en regionaal bedrijventerrein. Daar is jaren over gesproken. Bijna tien jaar geleden is uiteindelijk voor de Roeselaarseweg gekozen als locatie, nadat ook de Bruggestraat en zelfs de Groenhovevallei in de weegschaal werden gelegd. "De vraag naar bedrijfsruimte in Torhout was groot en dus is de realisatie van dit terrein gewoon erg belangrijk", zegt waarnemend burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). "De eerste stap is nu de aanleg van de wegen op dit terrein. Daar starten we na de paasvakantie mee. Die werken duren een jaar. Er komen verkeerslichten bij het binnen- en buitenrijden van het terrein."





Zo'n vijftig bedrijven zullen op een totale oppervlakte van bijna dertig hectare hun intrek nemen. De verkoop van de gronden door de West-Vlaamse Intercommunale start na de zomer. "Torhoutse bedrijven die naar hier willen komen, krijgen voorrang", zegt Audenaert. Over de komst van twee windmolens op het terrein bestaat nog geen zekerheid. Buurtbewoners én de stad hebben bedenkingen bij de locatie nabij het nieuwe fietspad tussen Torhout en Lichtervelde.