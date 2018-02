Eerste BOB-award voor Josefien Deloof 20 februari 2018

Jongereninitiatieven Villa Bota en Het Entrepot hebben voor de zesde keer de Best of Brugge-awards uitgereikt. Dat zijn prijzen voor de meest verdienstelijke Brugse jongereninitiatieven. Iets meer dan 3.000 Bruggelingen brachten hun stem uit. Er waren prijzen voor onder meer C-Bass (deejay), Campo Solar (evenement), Evi Steyaert (creatief), The Fat Flamingo (ondernemer), Jeugdatelier Oranje (jeugdbeweging), De Warmste Caravan (studentenactiviteit) en De Tank (Brugs Bruis). Bij de jonge artiesten ging de prijs naar Josefien Deloof (20) uit Loppem. De studente Toegepaste Psychologie kreeg in 2017 de kans om met haar gitaar op verschillende podia te spelen.





(BHT)