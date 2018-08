E40 even volledig afgesloten na zwaar ongeval 27 augustus 2018

De E40 richting binnenland is gisterenmiddag een halfuurtje volledig afgesloten in Loppem door een zwaar ongeval.





Even voor 12 uur kwam het enkele honderden meters voor de afrit tot een botsing tussen een Opel Astra met Britse nummerplaat en Ford Mondeo. Beide wagens gingen na de klap van de snelweg af. De Ford Mondeo kwam uiteindelijk tot stilstand op de neus van de Astra. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en de snelweg werd door de vele brokstukken op het wegdek volledig afgesloten voor het verkeer. Uiteindelijk bleken de verwondingen van de zes inzittenden goed mee te vallen. Ze werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.





Door de snelle tussenkomst van de hulpdiensten en het FAST-team kon de rijbaan snel opnieuw vrijgegeven worden. Op dat moment stond al enkele kilometers file tot Jabbeke.





(SDVO)