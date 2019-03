Duo veroordeeld voor reeks inbraken in maart BBO

11 maart 2019

14u38 1 Zedelgem Twee Roemenen zijn op de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot 30 maanden cel voor een reeks inbraken in Zedelgem in maart 2018. Het gaat om zeven inbraken, twee pogingen en ook een inbraak in Aalter.

Zedelgem en omstreken zijn populair bij inbrekers door de makkelijke bereikbaarheid via de autosnelweg. De politie is er intussen op voorzien met ANPR-camera’s die nummerplaten registreren. “Dankzij de gegevens van het ANPR-netwerk hebben de speurders kunnen achterhalen dat een bepaalde Volkswagen Passat telkens in de buurt was bij de inbraken. Na een tijdje konden de twee mogelijke inzittenden aan het voertuig worden gelinkt. De twee zaten toen al in de cel in Parijs voor gelijkaardige feiten”, sprak de procureur op het proces.

Ze werden uitgeleverd aan ons land en pas in september werden huiszoekingen in de buurt Charlerloi uitgevoerd, maar dat leverde echter weinig concrete bewijzen op. De twee ontkenden de wagen Passat te hebben gezien, maar later bekende een van hen bij de onderzoeksrechter dat hij de auto wel eens heeft geleend van een vriend. Het duo was naar eigen zeggen in België om familie te bezoeken.

“Dat hij de Passat eens leende, betekent nog niet dat hij in de wagen zat op het moment van de inbraken. Er is geen enkele concrete bewijslast tegen mijn cliënt”, pleite de advocaat van een van de beklaagden. Er werd de vrijspraak gevraagd, maar de rechter geloofde niets van het verhaal. 30 maanden cel bleek maandagmorgen het verdict.