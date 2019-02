Drieste inbraak bij CNH in Zedelgem: dieven stelen voor 100.000 euro aan elektronica Siebe De Voogt

25 februari 2019

17u55 26 Zedelgem Machinebouwer CNH in Zedelgem heeft dit weekend inbrekers over de vloer gekregen. Ze gingen aan de haal met liefst 100.000 euro aan elektronica.

Het personeel van Case New Holland (CNH) in Zedelgem, het grootste bedrijf in de streek, deed maandagmorgen een schokkende ontdekking. Dieven bleken tijdens het weekend te zijn binnengebroken in het bedrijf langs de Leon Claeysstraat. Hoe de daders precies te werk gingen, is nog niet duidelijk. CNH geeft voorlopig geen commentaar in het belang van het onderzoek. Wel zeker is dat de buit enorm is. De dieven namen heel wat elektronica mee, voor in totaal zo’n 100.000 euro. Ze namen de vlucht en zijn nog steeds spoorloos. Zaterdagnacht werd ook in deelgemeente Veldegem, even verderop, ingebroken in een woning. Het is niet zeker of er een link is met de inbraak in CNH. Het huis langs de Veldegemsestraat werd volledig overhoop gehaald. De daders namen er elektronica, juwelen, kledij en cash geld mee. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar beide feiten. Ook het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.