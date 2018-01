Drie gewonden bij kop-staartbotsing 02u40 0

In de Brugsestraat in Zedelgem zijn zaterdag omstreeks 17.30 uur drie gewonden gevallen bij een kop-staartbotsing. Twee bestuurders stonden stil om linksaf de Kuilputstraat in te slaan, toen ze langs achteren werden aangereden door een bestuurder uit Zedelgem. De man (88) was wellicht verstrooid en merkte hen te laat op. De betrokken bestuurders liepen lichte verwondingen op en werden voor verzorging overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. (SDVO)