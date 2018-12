Donald Pielaet is spaarkampioen in 't Jagershof Bart Huysentruyt

10 december 2018

20u49 0

De spaarmaatschappij Tussen De Bulle en De Blutse hield in cafe Jagershof in Loppem hun jaarlijkse viering waarop de spaarkampioen in de bloemetjes werden gezet. Kampioen is Donald Pielaet, op de foto omringd door het bestuur. Het nieuwe spaarseizoen is meteen gestart. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij lokaaluitbaatster Conny De Troyer.