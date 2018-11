Dirk wint twee keer bij vinkenmaatschappij Recht voor Allen 27 november 2018

Het bestuur van de vinkenmaatschappij Recht voor Allen heeft de kampioenen gehuldigd. Dirk Vanhooren werd kampioen met zijn vogel Bingo (48.791). Eerste kampioen is eveneens Dik Vanhooren met vogel Chippy (48.421), Maria Debusschere werd tweede kampioen met Kevin (48.231). Vrouwelijke kampioen is Cinthe Baert met Luca (48.171), Gabriel Vandenberghe met Jan (27.501) is kleine kampioen. De titel van jeugdkampioen was voor Gilles Schepens met Ringstaart (37.751) en Chris Clybouw werd zaterdagkampioen met Anton (15.721).