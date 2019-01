DIRK VERHAEGHE "Vijf dagen pensioen vond ik genoeg" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Bart Huysentruyt

03 januari 2019

Dirk Verhaeghe (63) uit Loppem zet zijn eerste stappen in de politiek. Ondanks zijn leeftijd raakte de gepensioneerde loketbediende met een klinkende score verkozen. Met 2.338 voorkeursstemmen moest hij alleen burgemeester Annick Vermeulen voor zich laten. Het nieuwe stemmenkanon van CD&V/Nieuw is dan ook geen onbekende in de gemeente. Hij is geboren en getogen onder de kerktoren van Loppem en werkte tot Kerstmis als gemeentebediende. "Ik had wel gedacht dat ik een kans zou maken om verkozen te worden, maar zoveel voorkeurstemmen had ik niet verwacht. Ik ben in de politiek gestapt met het idee om aan politiek te doen met het hart erbij."

Aan het loket leerde hij zijn inwoners kennen. "Het was jaren mijn biotoop. Ik vond vriendelijkheid het belangrijkste. Vermoedelijk heeft dat ook een rol gespeeld in mijn hoge stemmenaantal."

Dirk heeft dus niet lang van zijn pensioen kunnen genieten. "Vijf dagen verlof", lacht hij. "Nu ben ik schepen van Jeugd, Sport en Cultuur. Dat zijn stevige bevoegdheden waar ik de komende zes jaar mijn tanden in ga zetten. Of ik al wat voorbereid ben? Ik heb vrijwillig een aantal cursussen gevolgd om me wat in te werken, ik wil dit goed doen. De kiezer heeft mij het vertrouwen geschonken, dan mag ik dat niet beschamen." (BHT)