Dieven stelen opnieuw meer dan 150.000 euro aan touchscreens bij CNH Industrial: bedrijf kondigt extra beveilingsmaatregelen aan Siebe De Voogt

16 april 2019

09u22 1 Zedelgem Voor de tweede keer in nog geen twee maanden tijd heeft machinebouwer CNH Industrial in Zedelgem inbrekers over de vloer gekregen. Volgens het bedrijf bestaat de buit uit 120 touchscreens: goed voor meer dan 150.000 euro. “We nemen alvast extra beveiligingsmaatregelen.” Voorlopig zijn nog geen verdachten opgepakt.

De eerste inbraak bij de firma langs de Léon Claeysstraat in Zedelgem dateert nog maar van eind februari. Dieven braken tijdens het weekend van 23 en 24 februari binnen in een zeventigtal pikdorsers en maaimachines op het terrein. Ze demonteerden de boordcomputers en slaagden erin om op die manier toestellen met een totale waarde van 100.000 euro buit te maken. Afgelopen weekend was het opnieuw prijs. Alleen was de inbraak nu nog iets erger. Maandagmorgen werd vastgesteld dat CNH opnieuw ongewenste bezoekers had gekregen. Opnieuw waren dure boordcomputers het doelwit.

120 computers

De buit liep hoger op dan bij de eerste inbraak. Volgens de lokale politie Het Houtsche werden zo'n 400 boordcomputers gestolen, maar CNH zelf stelt dat aantal bij naar 120. Zeker is dat de straatwaarde van de gestolen toestellen oploopt tot meer dan 150.000 euro. “Voorlopig hebben we nog geen verdachten in het vizier”, zegt commissaris Alain Van Acker. “Het onderzoek is volop lopende.” Eén van de opties die wordt opengehouden, is dat de inbrekers hulp kregen van binnenuit. De daders wisten immers erg goed waar ze moesten zijn. Ze gingen erg professioneel te werk en moeten de boordcomputers razendsnel gedemonteerd hebben.

Extra maatregelen

Over het lopende onderzoek willen ze bij CNH Industrial niets kwijt. Door de omvang van de buit alleen al zit de machinebouwer over de twee inbraken heen met een verlies van minstens een kwart miljoen euro. “Dat is voor ons zeker een enorme financiële tegenslag”, zegt persverantwoordelijke Evelyne Vandevyvere. “Om nieuwe feiten in de toekomst te voorkomen zullen we extra beveiligingsmaatregelen nemen.” Om welke ingrepen het precies gaat, wil het bedrijf niet kwijt. “Na de eerste inbraak hadden we al nagedacht om de beveiliging rond het bedrijf te verhogen, maar de daders hebben ons gepakt in snelheid. Nu komen de maatregelen er zo snel als mogelijk.”