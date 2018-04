De Veldtrappers fietsen seizoen op gang 24 april 2018

WTC De Veldtrappers is van start gegaan voor het zomerseizoen. Het klassiek programma 2018 omvat ritten naar de Kemmelberg, Vlaamse Ardennen en Noord- Frankrijk. Tijdens het hemelvaartweekend doen ze een stage in Beaune, Frankrijk. Ze nodigen graag fietsliefhebbers uit op zondag 8.30 uur aan café Tyrol in 't Veld in Aartrijke.