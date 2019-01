De missie van Marnix: op zoek naar zijn 100.000ste balpen Verzamelaar zit aan 96.000 en wil tegen april een magische kaap ronden Bart Huysentruyt

21 januari 2019

15u22 2 Zedelgem Marnix Van Colen (59) uit het West-Vlaamse Zedelgem heeft een missie: hij wil tegen april 100.000 bedrukte balpennen in zijn bezit hebben. Nu telt zijn verzameling 96.000 verschillende exemplaren. Hij legt ze op 268 rekken van 80 centimeter breed. “Hoe gekker de balpennen eruitzien, hoe liever ik het heb”, glundert hij.

Op het eerste gezicht is het tuinhuis van Marnix Van Colen er eentje zoals er zoveel bestaan. Maar zodra je de deur opent, kom je in de grootste balpennenverzameling van het land terecht. Niet minder dan 96.000 pennen staan er uitgestald aan nylondraden in elkaar getimmerde lijsten. Netjes gerangschikt volgens land van herkomst, merknaam, model en kleur. De 59-jarige Zedelgemnaar is er trots op. “Wat ooit begon als een zoektocht naar een hobby, is serieus uit de hand gelopen. En sinds ik op mijn 52ste met brugpensioen ben gegaan, dikt mijn verzameling in sneltempo aan.”

Soubry-punten

In 1986 zit Marnix Van Colen op de schoolbanken voor een bijscholingscursus. “De les was een saaie bedoening. Ik viel bijna in slaap toen mijn oog viel op de balpennen rondom mij. Ik merkte dat iedereen een andere had. Van het een kwam het ander.” In een jaar slaagde Marnix erin om duizend unieke exemplaren van onder meer Bic, Reynolds, Waterman en Parker bijeen te sparen. Een hele prestatie, dacht hij. “Tot mijn broer mij erop wees dat in het Guinness Book of World Records een vrouw stond met 210.000 balpennen. Toen wist ik dat ik pas aan het begin van mijn verzameling stond.”

Marnix trommelde familie, vrienden, buren en verre kennissen op om balpennen van overal ter wereld te sparen en aan hem te bezorgen. “In de loop van de jaren heb ik zo een vaste groep mensen die geregeld exemplaren in mijn bus stoppen. Als dank heb ik altijd ruilmateriaal bij de hand. Ik heb bierviltjes, luciferdoosjes, wijnetiketten of Soubry-punten. Als ik mijn vrienden daarmee een plezier kan doen, dan is iedereen tevreden.”

Bowlingkegel

Van hetzelfde model zijn er soms honderd pennen uitgestald, maar elk heeft een andere reclamebedrukking. “Ze komen van overal. Ik heb balpennen uit Australië en de Verenigde Staten, maar de meeste komen oorspronkelijk uit Spanje, Duitsland en Italië. Als er nieuwe pennen op de markt komen, ben ik er als eerste bij om er eentje te bemachtigen. Ik koop ze nooit, alleen als het om exemplaren gaat die voor een goed doel verkocht worden.” Hij houdt vooral van de gekste vormen. “Bijvoorbeeld een balpen als een mixer, een bowlingkegel of een magneet. Alles is hier welkom. Zolang ze maar uniek zijn.”

Tentoonstelling

Momenteel is de man aan een inventaris bezig. Zijn telraam spreekt van 96.000 balpennen, al kunnen dat er straks nog meer zijn. “Ik ga voor de magische kaap van 100.000", lacht hij. “In april geef ik een tentoonstelling in het dorp en dan zou ik graag die kaap ronden.” Tegelijk doet hij een oproep aan particulieren, bedrijven en organisaties om hun kapotte schrijfgerief bij hem binnen te brengen. “Elke dag wordt 11 miljoen schrijfgerei verkocht. Het kan niet anders dan dat er veel versleten balpennen, vulpennen of fluostiften in kasten en dozen liggen. Ze in de vuilnisbak gooien, is eigenlijk ook geen goed idee, want het is beter om te recycleren. Mensen kunnen bij mij kartonnen dozen krijgen om hun materiaal te verzamelen en tijdens de expo weer af te geven. Ik wil er de nabijgelegen Spes Nostra-school bij betrekken. Het is belangrijk dat kinderen weten dat balpennen ook gerecycleerd moeten worden.”

Wie Marnix met zijn verzameling of inzamelactie wil helpen, kan hem contacteren op 0484/06.21.82.