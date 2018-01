De Ferme Stoot viert zijn kampioenen 02u41 1 Foto Huysentruyt

Biljartclub De Ferme Stoot vierde in haar lokaal café Jagershof in Loppem de kampioenen van het voorbije biljartseizoen. Bij de vrouwen is Fabienne Cattoor de grote winnaar. Ze wordt op het eindpodium vergezeld door lokaalhoudster Conny De Troyer en Annik Brandt. Bij de mannen won Steven Van Wesemael voor Daniël Vandaele en Jacie Van Wesemael. Het nieuwe biljartseizoen start op zaterdag 10 februari 2018.





(BHT)