Daar zijn de bevrijders, 100 jaar later

In Torhout is woensdag De Bevrijding door de centrumstraten getrokken. Dat is een tocht waarbij het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht.

Op het einde van de Eerste Wereldoorlog stierven nog heel veel soldaten tijdens het bevrijdingsoffenstief. Een derde van de 40.000 gesneuvelde Belgen kwam toen om het leven. Met een meerdaagse tocht worden de daden van de geallieerden de komende dagen herdacht. Er doen 150 figuranten aan mee en er stappen ook 50 paarden mee.





Het gezelschap overbrugt zo'n 150 kilometer en doorkruist een vijftiental gemeenten.





De 'soldaten' overnachten in scholen en sportzalen en eten uit gamellen. De tocht is een initiatief van de vzw Platform voor Belgische Militaire Geschiedenis en ging maandag van start in Lo-Reninge. Tot en met zondag wandelt een colonne Belgische, Britse en Franse soldaten uitgerust zoals honderd jaar geleden tot in het Oost-Vlaamse Deinze. In hun zog volgt een karavaan materiaal. Je ziet er onder meer veldkeukens, rollende ziekenhuizen, gevangenissen en kanonnen. Op de Burg in Torhout werd halt gehouden voor een klein bezinningsmoment. Daar namen de vele figuranten ook een maaltijd. Vanuit Torhout ging het dan verder tot in Loppem, waar de stoet vandaag weer vertrekt.





