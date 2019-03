Cultuurprijs voor ‘kasteeldame’ Isabelle van Caloen Bart Huysentruyt

19 maart 2019

09u39 0 Zedelgem In Zedelgem is de cultuurprijs uitgereikt aan Isabelle van Caloen, de drijvende kracht achter het kasteel van Loppem.

Isabelle van Caloen is dagelijks bestuurder van de Stichting van Caloen. Samen met haar team heeft ze de verantwoordelijkheid in het kasteel van Loppem. Het is onder haar leiding dat het kasteel opnieuw tot aantrekkelijke toeristische trekpleister is geworden en opnieuw een thuishaven is voor veel verenigingen en goede doelen. Het jaar 2018 was een extra druk en ambitieus herdenkingsjaar: de historische gebeurtenissen rond het verblijf van Koning Albert I,100 jaar geleden, werden op gepaste wijze herdacht.

Isabelle van Caloen kreeg een kunstwerk van de hand van Rika Van Dycke. Het kunstwerk is het vierde exemplaar in een reeks van tien.