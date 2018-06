Crowdfunding tegen komst 140 huizen BEWONERS ZAMELEN GELD IN OM WOONUITBREIDING TEGEN TE GAAN BART HUYSENTRUYT SIEBE DE VOOGT

14 juni 2018

02u40 0 Zedelgem De bewoners van de Leliestraat houden een crowdfunding om juridische kosten te betalen voor hun verzet tegen de komst van 140 nieuwe huizen. Volgens de bewoners hoort op die locatie geen groot woonproject.

Er is een aanvraag goedgekeurd door het schepencollege van Zedelgem en door de deputatie van West-Vlaanderen voor de verkaveling van 4,5 hectare op de wijk De Leeuw in Zedelgem. Het oude fabrieksterrein van De Lelie en omliggende landbouwgronden verandert de komende jaren in een nieuwe woonwijk met 140 huizen. "De adviezen zijn nochtans negatief voor zo'n grote wijk", zegt bewoner Eva Vanhuyse. "Zo is er aan de mobiliteitsproblematiek niets veranderd in vergelijking met de vorige versie van het plan uit 2013. De tellingen zouden zijn uitgevoerd op het moment dat de oprit van de A17 was afgesloten. Dat blijkt ook uit de cijfers van de tellingen, die een totaal ander beeld geven dan wat de buurtbewoners dagelijks ondervinden. Er wordt ook geen rekening gehouden met het feit dat de drie spoorwegovergangen Diepstraat, Zeedijkstraat en Collevijnstraat over enkele jaren dichtgaan. Dat wil zeggen dat al het verkeer, dat nu deze overwegen neemt, ook via de Ruddervoordestraat zal moeten."De bewoners halen ook aan dat het gebied waar de woningen komen, ingekleurd staat als overstromingszone. "Er is afgeraden daar nog te bouwen. Nu worden deze adviezen in de wind geslagen en plant men er de grootste verkaveling die Zedelgem ooit kende en zijn er al plannen om er onmiddellijk al een vervolg aan te breien, nog verder richting ingang van het bos. We vragen een duidelijke betonstop."





Schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick Arnou (CD&V-Nieuw) vermoedt dat de bewoners naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen willen stappen. "Het is de enige juridische mogelijkheid. Als gemeente hebben we de verkaveling positief geadviseerd, de provincie hakte de knoop door. Eigenlijk beantwoordt deze nieuwe wijk aan alle criteria: dicht bij openbaar vervoer en in een stedelijk gebied. Dit was bovendien vroeger een industriezone, dus de toekomstplannen zijn niet slechter dan voorheen."





Juridische strijd

Met enkele buurtbewoners heeft Eva een crowdfundingsactie opgezet. "Wij willen geld werven om onze juridische strijd te bekostigen", vult John Van Daele aan.





"Het is een warme oproep aan mensen die ons willen steunen. De kosten voor zo'n juridische slag lopen op in de duizenden euro's. Het is dus belangrijk dat we voldoende gewapend zijn om onze argumenten op een goede manier te kunnen verdedigen. We strijden niet alleen voor dit project, maar voor een betere ruimtelijke ordening met aandacht voor water en natuur."





Wie een bijdrage wil leveren, kan daarvoor terecht op https://nl.ulule.com/tegen-verkaveling-leliestr/.