CNH schenkt 700 truffeldozen aan voedselbank Bart Huysentruyt

12 december 2018

CNH Industrial Belgium, het grootste bedrijf en grootste werkgever in Zedelgem, heeft 700 truffeldozen geschonken aan de sociale dienst van de gemeente Zedelgem. “Als groot bedrijf halen wij graag de banden aan met de gemeente waar we gevestigd zijn en willen we een warme eindejaarsactie doen” zegt Luc Nauwynck, HR Director Benelux bij CNH. Het OCMW van Zedelgem nam de dozen in ontvangst. Ze gaan naar de voedselbank. “We appreciëren deze actie heel erg en vinden het een mooi sociaal gebaar naar de gemeentelijke sociale dienst toe” reageert OCMW-voorzitter Ann Devriendt (CD&V-NW). “De chocoladetruffels zullen we via de voedselbank van de gemeente Zedelgem verdelen. Op die manier doen we iets voor inwoners die het niet breed hebben om extraatjes te kopen tijdens de feestdagen.”