CNH krijgt geen straf na arbeidsongeval 12 april 2018

02u45 0

Machinebouwer Case New Holland (CNH) uit Zedelgem heeft in de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor een arbeidsongeval dat er vorig jaar plaatsvond.





Op 16 augustus verloor een werkneemster een kootje van haar rechterwijsvinger, nadat ze met haar hand in een zaagmachine belandde. "De machine was defect geweest, maar werd nadien zonder controle teruggeplaatst", sprak de arbeidsauditeur. "De werknemers waren niet ingelicht over de mogelijke gevaren ervan." CNH erkende zijn fout, maar nam intussen maatregelen.





"Voortaan hebben we een procedure waarbij machines die lange tijd niet gebruikt werden goed nagekeken moeten worden", verduidelijkte hun advocaat. "De werknemers kregen ook een opleiding daarrond." Door de inspanningen van het bedrijf, legde de rechter hen geen straf op. Het slachtoffer stelde zich geen burgerlijke partij. Ze is sinds december opnieuw aan de slag op dezelfde afdeling.





(SDVO)