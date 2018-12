Canteclaer houdt pluimveeshow in sporthal Bart Huysentruyt

09 december 2018

De pluimveevereniging Canteclaer uit Veldegem houdt op zaterdag 15 december vanaf 9.30 uur haar 36ste tentoonstelling van neerhofdieren in sportcentrum De Bosserij. Het kruim van de Vlaamse kleinveefokkers komt langs. Het aantal dieren per exposant wordt beperkt tot vier dieren per soort. Er is ook een verkoophoek. De toegang is gratis.