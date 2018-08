Cadeau voor pasgehuwden: 4.000 lege bierflessen 22 augustus 2018

02u27 0

Vrienden van een pasgehuwd koppel uit Zedelgem hebben hen op een opmerkelijk cadeau getrakteerd. Toen Bram De Bois (32) en Laura Dendooven (25) thuis kwamen in de Snellegemsestraat, vonden ze meer dan 4.000 lege bierflessen, 178 lege bierbakken en honderden ballonnen in hun huis.





De voordeur en ramen werden gebarricadeerd met bierbakken. "Toen we zondagmorgen thuis kwamen na het feest, konden we bijna ons huis niet in", glimlacht Bram. "Ze waren binnengeraakt via een sleutel die ze dankzij de familie hadden bemachtigd. Het eerste wat we mochten doen, is opruimen: alle lege flesjes in de bakken. Daar waren we enkele uurtjes zoet mee. Wat wij met twee konden opruimen, hadden ze hier met twaalf vrienden uitgezet." De lege bakken en het leeggoed waren het huwelijksgeschenk van de vriendenbende. Een mooi cadeau, dat uiteindelijk ook terug in de supermarkt moest geraken. "Eerst hebben we hen allemaal persoonlijk nog eens vervloekt (lacht). Maar nu kijken we er met plezier op terug. We hebben de auto en aanhangwagen volgeladen met bierbakken", zegt Bram. "En uiteindelijk zijn we er in twee keer in geslaagd om alles naar de winkel te brengen en zo toch ons huwelijksgeschenk van net geen 1.000 euro in ontvangst te nemen." (BHT)