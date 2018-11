Bulgaar riskeert celstraf voor sociale dumping 22 november 2018

Een man van Bulgaarse afkomst uit Loppem riskeert in de Brugse rechtbank zes maanden cel voor sociale dumping.





R.R. heeft een transportbedrijf in zijn thuisland, maar in werkelijkheid bleken zijn twee chauffeurs niet in Bulgarije, maar in ons land aangestuurd te worden. De man ontweek op die manier 27.931 euro aan sociale bijdragen. De feiten kwamen aan het licht bij een grote controle op 26 maart vorig jaar bij transportbedrijf Gheeraert in Loppem. "We ontdekten een vrachtwagen met Bulgaarse nummerplaat met een Belgisch gsm-nummer op de zijkant", sprak de arbeidsauditeur. "Volgens de chauffeurs was de dispatch gevestigd in België en tankte hij in Veldegem. De vennootschap was dus wel degelijk hier gevestigd en bijgevolg onderhevig aan de Belgische wetgeving." R.R. bleek ook te sjoemelen met ziekte- en werkloosheidsuitkeringen. Terwijl hij een omzet van 76.000 euro draaide met zijn bedrijf, inde hij toch 27.931 euro aan uitkeringen. "Bijzonder asociaal", aldus het arbeidsauditoraat. Volgens de Bulgaar heeft hij nooit doelbewust gesjoemeld. De rechter doet uitspraak op 19 december. Het grotere onderzoek naar sociale dumping bij transport Gheeraert is nog steeds lopende. (SDVO)