Buit in drie woningen 19 januari 2018

02u45 0

Inbrekers hebben woensdagavond op drie plaatsen toegeslagen in Loppem.





In de vooravond forceerden ze aan de achterzijde van een woning in de Buskinslaan een glazen schuifdeur. Ze doorzochten er alle kamers en gingen aan de haal met juwelen. In de Guido Gezellelaan maakten de daders met een scherp voorwerp een cirkelvormig gat in het schuifraam. Met de klink kregen het raam open en zo konden ze de woonkamer betreden. De dieven namen een kleine som geld mee en vluchtten weg via het plat dak. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek en de politie voerde een buurtonderzoek uit. Tot slot werd in de loop van de nacht ook in de Henri Blommelaan ingebroken. De daders vernielden er een keukenraam en maakten een uurwerk buit. (SDVO/JHM)